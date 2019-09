Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsheim) Fußgängerin von Auto erfasst

Königsheim (ots)

Am Mittwochmorgen ist eine 44 Jahre alte Fußgängerin beim Überqueren der Hauptstraße von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Frau erlitt mehrere Knochenbrüche. Sie hatte die Straße trotz des heranfahrenden Fords überquert. Der 23 Jahre alte Autofahrer konnte einen Zusammenstoß trotz Ausweichens nicht mehr vermeiden. Die Fußgängerin wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford des Autofahrers entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

