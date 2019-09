Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Auseinandersetzung vor Gaststätte

Tuttlingen (ots)

Vor einer Bar in der Schaffhauser Straße ist es am frühen Donnerstag zu einem Handgemenge gekommen. Nach vorangegangenem Streit in der Gaststätte gingen gegen 04.30 Uhr ein 23 Jahre alter Mann und eine 28-jährige Frau auf der Straße aufeinander los. Verletzt haben sich die beiden dabei leicht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung klärt das Polizeirevier Tuttlingen.

