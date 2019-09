Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Königsheim) Fußgängerin von Auto erfasst

Königsheim (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist eine Fußgängerin in der Hauptstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 44-Jährige überquerte die Fahrbahn an nicht vorgesehener Stelle - 35 Meter vom Fußgängerüberweg entfernt. Der 23-jährige Fahrer eines, aus Richtung Egesheim herannahenden, Ford Fiesta konnte trotz Bremsung und eines Ausweichmanövers nicht mehr verhindern, dass es zum Unfall kam. Die Fußgängerin wurde von dem PKW erfasst und erlitt hierbei schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik verbracht. Am Ford Fiesta entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

