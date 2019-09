Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Unfallflucht: Radfahrer angefahren - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen (ots)

Am Dienstagmorgen ist an der Kreuzung Karlstraße/Bergstraße ein Fahrradfahrer von einem PKW erfasst worden und daraufhin gestürzt - der PKW-Fahrer hat sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Gegen 7.30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Fahrradfahrer die Karlstraße in Richtung Bergstraße. Als er in die Bergstraße einbiegen wollte und sich vergewissert hatte, dass hinter ihm kein Auto kommt, bog der junge Mann ab. Zeitgleich fuhr jedoch ein PKW aus der Bergstraße in Richtung Karlstraße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen Radfahrer und PKW. Der Radfahrer wurde hierbei frontal auf die Motorhaube des PKW geschleudert und anschließend links auf die Fahrbahn. Er erlitt leichte Verletzungen und musste medizinisch ambulant behandelt werden. Der PKW-Fahrer entfernte sich, ohne anzuhalten, unerlaubt von der Unfallstelle - er fuhr in Richtung Freiburg Straße davon, wo er in die Karlstraße einbog. Bei dem PKW handelt es sich um einen dunklen Kombi, ähnlich einem VW-Passat oder einem Skoda. Der Wagen weist aller Wahrscheinlichkeit nach eine Beschädigung an der Frontstoßstange und/oder auf der Motorhaube auf. Wer Hinweise auf den PKW-Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Tuttlingen (Tel.: 07461 941-0) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell