Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Lauterbach) Vorfahrt missachtet - 10.000 Euro Sachschaden

Lauterbach (ots)

An der Einmündung von der Straße Unterdorf auf die Schramberger Straße ist bei einem Vorfahrtsunfall am Dienstagmittag ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden. Ein 45-jähriger Fahrer bog mit seinem VW Caddy gegen 13 Uhr von der Straße Unterdorf nach links in die Schramberger Straße ab. Zeitgleich näherte sich auf der vorfahrtsberechtigten Schramberger Straße ein VW Polo, den der Mann nicht gesehen hatte. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden sie erheblich beschädigt. Beide am Unfall beteiligten blieben unverletzt.

