Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Auffahrunfall in der Rottweiler Straße

Schramberg (ots)

Ein 20-jähriger Renault-Fahrer ist am Dienstagmorgen in der Rottweiler Straße einer 22-Jährigen hinten aufgefahren und hat dabei einen Schaden von etwa 5.000 Euro verursacht. Die 22 Jahre alte Twingo-Fahrerin war mit ihrem Wagen in Richtung Sulgen unterwegs, als sie verkehrsbedingt anhalten musste. Dies bemerkte ihr Hintermann zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die Geschädigte blieben unverletzt.

