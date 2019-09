Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Handzeichen falsch gedeutet - 10.000 Euro Unfallschaden

Freudenstadt (ots)

Wegen eines falsch gedeuteten Handzeichens sind am Dienstagmittag an der Einmündung der Palmenwaldstraße in die Landhausstraße zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Dabei ist Sachschaden entstanden.

Gegen 13.15 Uhr fuhr die spätere Unfallverursacherin mit ihrem Saab auf der Landhausstraße stadteinwärts. Aus der Palmenwaldstaße kam ein Renault, weshalb die 78-Jährige anhielt, um die Vorfahrt zu gewähren. Aus der Stadtmitte fuhr ein drittes Auto an die Einmündung heran. Da "Rechts vor Links" gilt, musste auch die Renault Fahrerin anhalten. Sie gab dem aus ihrer Sicht vorfahrtsberechtigten Autofahrer ein Handzeichen, worauf der seine Fahrt in Richtung Lauterbadstraße fortsetzte. Die wartende 78-Jährige meinte, das Signal habe ihr gegolten. Das führte dazu, dass Renault und Saab gleichzeitig anfuhren und kurze Zeit später krachend zusammenstießen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

