Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Einbruch in Kleingartenanlage im Gewann "Auf Hagen"

VS-Schwenningen (ots)

Unbekannte Täter sind vermutlich im Laufe des vergangenen Wochenendes in eine Gartenhütte einer Kleingartenanlage im Gewann "Auf Hagen" an der Weilersbacher Straße eingebrochen. Mit einem Bolzenschneider oder ähnlichem Werkzeug zwickten der oder die Täter an einer Gartentüre und der errichteten Hütte vorhandene Vorhängeschlösser durch und gelangten so in einen Vorraum der Gartenhütte. Auch an einem Schloss der eigentlichen Eingangstüre machten sich die Unbekannten zu schaffen, kamen dort aber nicht weiter. Drei wertlose Gartenfiguren aus dem Vorraum nahmen die Einbrecher zunächst an sich, ließen diese aber dann doch zurück. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

