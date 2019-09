Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg im Schwarzwald - St. Georgen, B 33) Motorradfahrer prallt gegen abbiegendes Auto

Triberg im Schwarzwald - St. Georgen, B 33 (ots)

Glimpflich für einen Motorradfahrer ist ein Unfall ausgegangen, welcher sich am späten Nachmittag des Dienstags, kurz nach 16.30 Uhr, zwischen Triberg und St. Georgen im Bereich "Sommerau" auf der Bundesstraße 33 ereignet hat. Ein 65-jähriger Autofahrer querte mit einem Fiat - von der "Steinhalden" kommend - die B 33 in Richtung Vordertalstraße. Als der Autofahrer die B 33 eigentlich schon überquert hatte, näherte sich ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Richtung Triberg und fuhr gegen das noch in die Bundesstraße ragende Heck des Fiats. Der Motorradfahrer hatte Glück und wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell