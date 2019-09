Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Autofahrer bei Unfall leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Dienstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, an der Kreuzung der Abfahrt Bundesstraße 33, Obereschacher Straße und Leimgrubenweg passiert ist, hat sich ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Eine 75-jährige Fahrerin eines Seat Ibizas bog - von der B 33 kommend - nach links auf die Obereschacher Straße in Richtung Stadtmitte ab. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von links nahenden Kleinwagen der Marke Lancia, dessen 49-jähriger Fahrer zusammen mit seinem sechsjährigen Sohn auf der Obereschacher Straße unterwegs war. Bei dem Unfall wurde der Lancia-Fahrer leicht verletzt. Dessen Sohn und die Fahrerin des Seats blieben unverletzt. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Während eine eintreffende Rettungswagen die Versorgung des leicht verletzten Vaters und dessen Sohn übernahm, kümmerte sich ein Abschleppdienst um die beiden nicht mehr fahrbereiten Wagen.

