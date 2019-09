Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dotternhausen) Einbruch in Bäckerei-Filiale

Dotternhausen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Bäckerei-Filiale in der Robert-Koch-Straße haben die Täter in der Nacht zum Mittwoch keine Beute gemacht.

Zwischen 19.30 Uhr und 4.30 Uhr hebelten die Einbrecher mit einem Schraubenzieher die Eingangstür der Bäckerei auf. In der Backstube suchten sie nach Stehlenswertem, fanden aber anscheinend nichts. Zumindest haben die Eindringlinge den Tatort verlassen, ohne etwas mitzunehmen. An der aufgehebelten Tür entstand Sachschaden.

Wer im Umfeld der Bäckerei-Filiale verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird gebeten, sich beim Polizeirevier Balingen zu melden (Telefon 07433 264 0).

