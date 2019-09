Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) PKW nimmt Lastwagen die Vorfahrt

Freudenstadt (ots)

An der Einmündung der Aacher Straße in die B28 sind am Montagnachmittag ein Ford Galaxy und ein LKW zusammengestoßen.

Eine 72-jährige Autofahrerin kam gegen 15.40 Uhr auf der Aacher Straße aus Richtung Wittlensweiler. Sie hielt mit ihrem Ford Galaxy an der Einmündung in die Bundesstraße an. Beim Abbiegen verließ sie sich, was den Verkehr von rechts betraf, auf ihren Beifahrer. Das erwies sich in diesem Fall als Fehler. Als die 72-Jährige nach links abbog, kam auf der B28 aus Richtung Freudenstadt ein Lastwagen, den sie nicht sah. Bei der unausweichlichen Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 7000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein Abschleppdienst war im Einsatz.

