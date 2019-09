Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) LKW kommt von der Fahrbahn ab - 70.000 Euro Sachschaden

Deißlingen (ots)

Hoher Sachschaden und ein leichtverletzter Fahrer ist die Bilanz eines Unfalles auf der Kreisstraße zwischen Mittelhardt und Deißlingen vom Montagnachmittag. Der Fahrer eines Betonmischers war in Richtung Deißlingen unterwegs, als er gegen 14.30 Uhr in einer Linkskurve auf den rechten Seitenstreifen geriet. Beim Versuch Gegenzulenken, schleuderte der LKW und kam links von der Fahrbahn ab. Der Lastwagen stürzte eine Böschung hinunter, an deren Ende er schließlich zum Stillstand kam. Der Fahrer des LKW wurde hierbei aus der Führerkabine geschleudert. Nach derzeitigem Stand der Unfallermittlungen war er nicht angegurtet. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung in die Klinik gebracht. Am LKW entstand Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell