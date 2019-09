Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Einbruch in Vereinsgebäude

Rottweil (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14.08.2019, und Samstag, 31.08.2019, sind unbekannte Täter in ein Vereinsgebäude in der Johanniterstraße eingestiegen. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Holztür im Kellerbereich des Gebäudes auf. Dort drangen die Einbrecher in zwei Lagerräume vor, wo sie mehrere Flaschen Wasser sowie Bier entwendeten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Täter machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0741 477-0 beim Polizeirevier in Rottweil zu melden.

