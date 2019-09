Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Grillhütte brennt - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Trossingen (ots)

In den frühen Morgenstunden ist am Dienstag die Grillhütte bei der Viehweide abgebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Gegen 3.45 Uhr teilte ein Anrufer über Notruf mit, dass die Grillhütte bei der Viehweide in Brand stehen würde. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand die Hütte bereits voll in Flammen. Da die Flammen drohten auf umliegende Bäume überzugreifen, wurde die angrenzende K5913 einseitig gesperrt. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine in der Hütte. Die Feuerwehr aus Spaichingen rückte mit 18 Mann zur Brandbekämpfung an. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und bittet unter Tel. 07424 93180 um Hinweise auf den Verursacher.

