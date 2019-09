Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Autofahrerin und Tochter bei Auffahrunfall leicht verletzt

VS-Villingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der am Montagnachmittag, kurz nach 13.30 Uhr, im Kreisverkehr Nordring und Klinikstraße passiert ist, haben sich eine Autofahrerin und ihre im beteiligten Wagen befindliche Tochter leichte Verletzungen zugezogen. Ein 31-jähriger Fahrer eines Citroens C1 bog in den Kreisverkehr ein. Hierbei achtete der Mann nicht auf einen vor ihm befindlichen 2er BMW und prallte in dessen Fahrzeugheck. Bei dem Unfall zogen sich die 35-jährige Fahrerin im BMW und deren im Auto befindliche zweijährige Tochter leichte Verletzungen zu und mussten zur weiteren Untersuchung in die naheliegende Klinik gebracht werden. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell