Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg - Achdorf, K 5747) Mit dem Motorrad von der Straße abgekommen - 59-jähriger Biker verletzt

Blumberg - Achdorf, Kreisstraße 5747 (ots)

Möglicherweise innere Verletzungen hat sich ein 59-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Montagnachmittag zwischen Blumberg und Achdorf auf der Kreisstraße 5747 zugezogen. Der Biker war an diesem Nachmittag mit einer Ducati in einer kleinen Gruppe von Motorradfahrern und einem Kombi als Begleitfahrzeug auf der kurvigen Strecke zwischen Blumberg und Achdorf unterwegs. Unmittelbar vor einer scharfen Linkskurve bemerkte der ortsunkundige Ducati-Fahrer, dass er für die folgende Kurve zu schnell war. Trotz starker Bremsung gelang es dem Biker nicht, die Kurve zu nehmen und er stürzte in die angrenzenden Böschung. Hierbei entstand am Motorrad Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Bis auf ein paar Schrammen vermeintlich unverletzt, luden der Biker und die Gruppe das beschädigte Motorrad auf das Begleitfahrzeug und wollten eigentlich weiterfahren. Allerdings bemerkte der Verunglückte dann, dass es ihm doch nicht so gut geht. Der 59-Jährige wurde kurze Zeit später mit einer verständigten Rettungswagenbesatzung mit Verdacht auf eine innere Verletzung zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht.

