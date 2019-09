Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Sturz nach Überholmanöver - Motorradfahrer schwer verletzt

Baiersbronn (ots)

Nach einem Überholmanöver auf der B462 zwischen Schwarzenberg und Schönmünzach ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Der 64-Jährige fuhr mit seiner Moto Guzzi gegen 14.40 Uhr in Richtung Schönmünzach. Nachdem er ein Fahrzeug überholt hatte, wurde in der vor ihm fahrenden Kolonne plötzlich gebremst. Der Motorradfahrer erkannte die Situation erst spät und bremste dem entsprechend stark ab. Dabei verlor er die Kontrolle und stürzte. Mit schweren Verletzungen brachte ihn ein Rettungsteam ins Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Die demolierte Maschine wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

