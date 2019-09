Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Mutwillig Außenspiegel an einem Auto abgeschlagen

VS-Villingen (ots)

Auf dem Verkaufsareal eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße hat ein Unbekannter in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem dort abgestellten Citroen C4 mutwillig den rechten Außenspiegel mit einem Fußtritt abgeschlagen und so mehrere hundert Euro Sachschaden verursacht. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Villingen (07721 601-0) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell