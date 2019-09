Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen - Mönchweiler, Bundesstraße 33) Auffahrunfall fordert zwei leicht verletzte Personen

VS-Villingen - Mönchweiler, Bundesstraße 33 (ots)

Zwei leicht verletzte Personen hat ein Auffahrunfall gefordert, der sich am Montag, gegen 16.40 Uhr, zwischen Villingen und Mönchweiler auf der Bundesstraße 33 ereignet hat. Auf der Strecke kam es zu einem Rückstau mit stockendem Verkehr. Eine in Richtung Mönchweiler fahrende Frau war unfaufmerksam und prallte mit ihrem VW Jetta in das Heck eines haltenden Skoda Fabias. Bei dem Unfall zogen sich die 53-jährige VW-Fahrerin und der gleichaltrige Fahrer des Skodas leichte Verletzungen zu und mussten zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell