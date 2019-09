Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Fahrer eines Minibaggers streift Telefonleitung in der Max-Planck-Straße

VS-Villingen (ots)

Ein 32-jähriger Fahrer eines Minibaggers hat am Montagabend, kurz nach 18 Uhr, eine Telefonleitung in der Max-Planck-Straße beschädigt. Der Mann war mit dem Kleinbagger auf der Max-Planck-Straße unterwegs, hatte hierbei den Baggerarm zu weit nach oben ausgefahren und blieb so an einer über die Straße gespannten fünfsträngigen Telefonleitung hängen. Durch den so entstehenden heftigen Zug an der Leitung knickte ein am Fahrbahnrand befestigter Holz-Telegrafenmast um und fiel zur Seite, während sich die Telefonleitung auf die Fahrbahn senkte. Personen kamen nicht zu Schaden. Auch die Telefonleitung an sich blieb intakt. Der von der Polizei verständigte Netzbetreiber kümmerte sich um die Instandsetzung des umgeknickten Telegrafenmastes.

Rückfragen bitte an:



Dieter Popp

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-115

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell