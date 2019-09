Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Auto auf Park and Ride Parkplatz angefahren

Zimmern ob Rottweil (ots)

Einen geparkten VW Golf hat ein Autofahrer am Montagmorgen auf dem Park and Ride Parkplatz in Zimmern angefahren. Der Verursacher beschädigte den Wagen vermutlich beim Ausparken an der Stoßstange. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Tel. 0741 4770 entgegen.

