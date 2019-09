Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Polizeieinsatz nach Streitigkeit

Schramberg (ots)

Eine Auseinandersetzung hat am Montagabend in der Tösstraße die Polizei gefordert. Nach einer vorangegangenen verbalen Streitigkeit zwischen einem 31-Jährigen und einem 22-Jährigen gerieten die Streithähne gegen 21.15 Uhr abermals aneinander. Da der 22-Jährige über Notruf mitteilte, dass auf ihn geschossen werde, fuhr die Polizei mit insgesamt sechs Streifen an. Diese Meldung bestätigte sich vor Ort nicht. Zur Klärung des Ablaufs und der Hintergründe des Streits wird beim Polizeirevier Schramberg nun ermittelt.

