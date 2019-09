Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dürbheim) Golffahrerin gesucht

Dürbheim (ots)

Die Polizei sucht nach der Fahrerin eines VW Golf, die am Montagmorgen gegen 08.45 Uhr auf der Landstraße zwischen Böttingen und Dürbheim unterwegs war. Die Frau kam aus Dürbheim und kam etwa auf halber Strecke auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 21 Jahre alter Fahrer eines Peugeot musste in den Seitenstreifen ausweichen und überfuhr einen Leitpfosten. An seinem Wagen entstand ein Schaden von 300 Euro. Zur Klärung des Unfalls wird die etwa 50 Jahre alte Fahrerin gebeten sich unter Tel. 07424 93180 beim Polizeirevier Spaichingen zu melden.

