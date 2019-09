Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Tailfingen) Zu hoher LKW bleibt an Brücke hängen

A.-Tailfingen (ots)

Am Montagmorgen ist ein Lastwagen an der Eisenbahnbrücke in der Nreuweiler Straße hängen geblieben. Der LKW war zu hoch.

Gegen 8.45 Uhr wollte der 51-jährige Fahrer mit seinem Lastwagen unter der Brücke durchfahren. Auf das Verkehrsschild mit der erlaubten Durchfahrtshöhe hatte er nicht geachtet. Deshalb konnte der 51-Jährige nicht erkennen, dass sein LKW zu hoch ist. Bei der Durchfahrt stieß er gegen die Brücke. Der Lastwagen verkeilte sich. Herunterfallende Steine beschädigten einen Mercedes, der vorbeifuhr. Am LKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Zu den Schäden an der Brücke und am Mercedes gibt es keine Schätzungen. Verletzt wurde niemand.

