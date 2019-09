Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch) Kleinlaster nimmt Renault die Vorfahrt

Haigerloch (ots)

An der Kreuzung Hauptstraße/Kreuzstraße/Eyachstraße hat es am Montagmittag laut gekracht. Die Lenkerin eines Kleinlasters, die aus der Kreuzstraße kam, hatte gegen 12.15 Uhr die Vorfahrt eines auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte fahrenden Renaults nicht beachtet. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Kleinlaster musste abgeschleppt werden.

