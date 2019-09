Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (BL-Weilstetten) 15.000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall

BL-Weilstetten (ots)

An der Kreuzung der Sonnenstraße mit der Straße Oberes Ried sind am Montagnachmittag zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen.

Gegen 15.30 Uhr übersah eine auf der Sonnenstraße in Richtung Untere Dorfstraße fahrende Frau einen von rechts kommenden BMW. Eine Kollision war nicht mehr zu verhindern. Die beiden Fahrzeuge stießen wuchtig zusammen. Verletzt wurde niemand. An dem Volkswagen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 7000 Euro. Die Polizei geht hier von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Der Schaden am BMW wird auf 8000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um deren Abtransport.

