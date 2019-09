Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tumlingen) Auffahrunfall in der Theodor-Heuss-Straße

Tumlingen (ots)

In der Theodor-Heuss-Straße sind am Montag ein Citroen und ein Mazda bei einem Auffahrunfall beschädigt worden.

Der Mazda Fahrer hielt gegen 18.50 Uhr auf Höhe der Einmündung Kirchstraße für seinen Nachfolger überraschend an. Der spätere Unfallverursacher konnte nicht mehr bremsen und fuhr dem Mazda ins Heck. Beide Insassen im Mazda erlitten leichte Verletzungen, brauchten aber keine ärztliche Notversorgung. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell