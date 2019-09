Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mühringen) Vorfahrt genommen - Motorradfahrer verletzt

Mühringen (ots)

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung der Leinsteige in die Imnauer Straße ist am Montagnachmittag ein Motorradfahrer verletzt worden.

Der 63-Jährige war mit seiner BMW gegen 17 Uhr in Richtung Eyach unterwegs, als aus der Leinsteige ein Opel Corsa kam und die Imnauer Straße in Richtung Mühringer Ortsmitte überquerte. Die Opel Fahrerin nahm dem Motorrad die Vorfahrt. Das Zweirad prallte gegen die Fahrerseite des querenden Autos. Der Motorradfahrer stürzte. Dabei verletzte er sich leicht, benötigte die Hilfe des anwesenden Rettungsdienstes aber nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 6000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell