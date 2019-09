Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Auto angezündet

Freudenstadt (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag in der Hartranftstraße ein Auto angezündet. Das Feuer brach im Bereich des linken Vorderrades aus. Mit was der Brandleger zündelte, weiß die Polizei bislang nicht. Die Feuerwehr Freudenstadt, mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort, löschte das Feuer. Der Wagen wurde von der Polizei sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Neben dem Auto wurde auch der Asphalt beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

