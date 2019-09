Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Über 10.000 Euro Schaden in Kreisverkehr

A.-Ebingen (ots)

Am Kreisverkehr Poststraße/Museumstraße sind am Sonntag Vormittag zwei Volkswagen zusammengestoßen.

Gegen 11.50 Uhr fuhr ein VW Golf, aus Richtung Karlsbrücke kommend, in den Kreisverkehr ein. Dabei übersah der 36-jährige Fahrer einen aus der Museumstraße kommenden VW T-Cross und stieß mit ihm zusammen. Verletzt wurde niemand. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.500 Euro.

