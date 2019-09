Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schopfloch) Reifen platt - Türschloss zugeklebt

Schopfloch (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen hat ein unbekannter Täter in der Gartenstraße an einem Seat die Ventile der vier Reifen abgeschnitten und das Schloss der Fahrertür zugeklebt. Die Luft entwich, alle vier Reifen waren platt. Das Schloss der Fahrertür war nach der Aktion nicht mehr mit Schlüssel zu bedienen. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Dornstetten emittelt wegen Sachbeschädigung. Ein Tatverdacht besteht bislang nicht.

