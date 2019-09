Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf-Lindenhof) Autospiegel beschädigt

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde einer Anwohnerin in der Wiesenstraße an ihrem Auto ein Seitenspiegel abgeschlagen. Als Täter kommt eine Gruppe Jugendlicher in Betracht, die gegen 05.15 Uhr lautstark die Straße entlangzogen. An dem Pkw der 59 Jahre alten Anwohnerin entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. Das Polizeirevier Oberndorf bittet Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter Tel. 07423 81010 zu melden.

