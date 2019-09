Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Zu stark beschleunigt - Beifahrerin fällt von Motorrad

Schramberg (ots)

In einer Kurve der Bundesstraße zwischen Schramberg und Sulgen ist am Sonntagmittag die Beifahrerin eines Motorrades auf die Straße gestürzt. Die 50 Jahre alte Frau verletzte sich dabei leicht. Der Fahrer der Honda hatte in der "Glasbachkurve" zu stark beschleunigt, worauf sich die Frau nicht mehr halten konnte. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Der 64-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell