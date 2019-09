Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach,Rötenbach) Audi-Fahrer geriet auf linke Fahrbahsneite und kollidiert mit Motorrad - Sozia schwer verletzt

Alpirsbach (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 12.35 Uhr auf der Bundesstraße 294, zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem eine Sozia-Fahrerin schwer verletzt wurde. Ein Audi-Fahrer, der die Bundesstraße in Richtung Rötenberg befuhr geriet in einer scharfen Rechtskurve auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte dort gegen ein entegegenkommendes Motorrad, dessen Fahrer seine Maschine bereits stark abbremsen und die Geschwindigkeit reduzieren konnte. Während der Audi-Fahrer unverletzt blieb, erlitt der Motorradfahrer leichte und seine Sozia schwere Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft odnete die Beschlagnahme des Führerscheines des Audi-Fahrers an. Die Ermittlungen der Verkehrspolizei dauern an.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell