POL-TUT: (Freudenstadt) 98-jähriger Autofahrer muss ausparkendem Pkw ausweichen und prallt gegen Hausmauer - Polizei sucht Zeugen

Freudenstadt (ots)

Am Freitagnachmittag musste in der Hirschkopfstraße ein 98-jähriger Autofahrer einem ausparkenden Fahrzeug ausweichen. Dabei verlor der Mann die Herrschaft über seinen Pkw, touchierte ein geparktes Auto und prallte schließlich gegen eine Hausmauer. Am Pkw des 98-Jährigen entstand Totalschaden. Er wurde leicht verletzt und kam vorsorglich zur Beobachtung ins Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Hinweise zu dem ausparkenden und flüchtigen Pkw werden an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0, erbeten.

