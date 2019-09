Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb) Unfallflucht - Zeugen gesucht

Horb (ots)

Der Fahrer eines schwarzen Opel Corsa, vermutlich neueren Baujahrs, geriet am Samstagmorgen, gegen 07.45 Uhr, auf der Kreisstraße von Salzstetten in Richtung Altheim fahrend, in einer scharfen Rechtskurve auf die linke Fahrbahnseite. Ein entgegenkommender BMW-Fahrer musste nach rechts ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet dieser von der Fahrbahn ab und beschädigte sein Fahrzeug. Der Corsa-Fahrer beging Unfallflucht. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es jedoch nicht. Der Sachschaden am Pkw BMW beläuft sich auf circa 1.000 Euro. Wer Angaben zu dem flüchtigen schwarzen Corsa machen kann, wird gebeten das Polizeirevier Horb, Tel. 07451/96-0, zu informieren.

