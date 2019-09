Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Vorfahrtsverletzung - zwei Leichtverletzte

Eutingen (ots)

Am Samstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, missachtete eine 74-jährige Audi-Fahrerin an der "Withaukreuzung", von Eutingen in Richtung Talheim fahrend, an der Stoppstelle die Vorfahrt einer 58-jährigen Mercedes-Fahrerin, die auf der Bundesstraße 463 aus Richtung Horb kam. Der Mercedes prallte gegen die hintere linke Türe des Audis. Beide Fahrzeuge wurden herumgeschleudert, dabei touchierte der Audi der 74-Jährigen noch eine Hinweistafel. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Die Mercedes-Fahrerin und ihr 54-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

