Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) Wohnhauseinbruch

Zimmern (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Samstag, zwischen 16.40 und 19.55 Uhr, in der Straße "Im Schönsteinle" in ein Wohnhaus ein. Der Einbrecher durchsuchte mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist unklar. Über die Terrassentür dürfte der Täter das Gebäude wieder verlassen haben. Hinweise bitte an die Polizei Rottweil, Tel. 0741/477-0.

