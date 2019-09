Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz am Neckar) 17-jähriger Moped-Fahrer stürzt auf Autobahn - mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert

Sulz (ots)

Ein 17-jähriger Moped-Fahrer befuhr am Samstagabend, gegen 23.45 Uhr, die Autobahn 81 in Richtung Singen. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte der Jugendliche einen vorausfahrenden Pkw. Der 17-Jährige kam in der Folge nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An seiner Maschine entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell