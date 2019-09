Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Infolge Unachtsamkeit aufgefahren - 52-Jährige leicht verletzt

Schömberg (ots)

Ein 18-jähriger BMW-Fahrer bemerkte am Samstagvormittag, gegen 11.15 Uhr, das Anhalten eines Wohnmobilfahrers in der Schweizer Straße zu spät. Der 18-Jährige prallte so wuchtig in das Heck des Wohnmobilanhängers, dass die Anhängerkupplung verbogen wurde. Außerdem erlitt die 52-jährige Beifahrerin im Wohnmobil leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

