Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dunningen) BMW-Fahrer beschädigt Verkehrszeichen und flüchtet - Zeugen gesucht

Dunningen (ots)

Der Fahrer eines schwarzen, offenbar kleineres BMWs, schnitt in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 00.10 Uhr, beim Linksabbiegen von der Seedorfer Straße in die Emil-Maier-Straße die Kurve, fuhr über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Hinweise bitte an die Polizei Schramberg, Tel. 07422/2701-0.

