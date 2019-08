Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen, Frommern) Hund jagt Pferde - Polizei sucht Zeugen

Balingen (ots)

Ein größerer, weißer, wuscheliger Hund jagte am Freitagmorgen, gegen 08.30 Uhr, in der Verlängerung der Mettenöschenstraße zwei Pferde in deren Koppel. Eines der Pferde trampelte in Panik den Zaun nieder und verletzte sich nicht unerheblich. Außerdem wurden zwei Hufeisen beschädigt. Die Pferdebesitzerin sah den Hund, schließlich in Richtung "Kapf"/Obstbauanlage davon rennen. Die Frau bemerkte außerdem wie eine männliche Person dem Hund etwas zurief. Weitere Beobachtungen konnte sie jedoch nicht machen. Der Polizeiposten bittet um Mithilfe. Wer Angaben zum Hund, dessen Besitzer oder zum Vorfall machen kann, wird gebeten dies der Polizei in Frommern, Tel. 07433/998501-0, zu melden.

