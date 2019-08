Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Unfall mit leicht verletztem Fußgänger

Tuttlingen (ots)

Ein Fahrer eines Mercedes der B-Klasse hat am Freitagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Rudolf-Diesel-Straße einen Fußgänger übersehen und diesen leicht am Fuß verletzt. Gegen 13.20 Uhr wollte der Mercedes-Fahrer auf dem Parkplatz einen vorhandenen Fußgängerweg, ähnliche einem Zebrastreifen, in Richtung Parkplatzausfahrt überqueren. Aufgrund Sonnenblendung übersah der Autofahrer einen von links nahenden 45-jährigen Fußgänger auf dem Überweg. In der Folge touchierte der Mercedes den 45-Jährigen leicht und das linke Vorderrad des Wagens rollte über einen Fuß des Mannes. Der bei dem Unfall leicht verletzte 45-Jährige begab sich nach der polizeilichen Unfallaufnahme selbstständig zum Arzt, um seinen schmerzenden Fuß untersuchen zu lassen.

