Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) 9000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

Bad Dürrheim (ots)

Rund 9000 Euro Sachschaden an zwei beteiligten Autos sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Freitagmorgen, gegen 07.50 Uhr, an der Einmündung der Salinenstraße auf die Kreisstraße 5705 am Ortsrand von Bad Dürrheim ereignet hat. Eine 30-jährige Frau war - von Bad Dürrheim kommend - mit einem Opel auf der Salinenstraße in Richtung Einmündung unterwegs, um dort auf die K 5705 abzubiegen. Hierbei reagierte die 30-Jährige zu spät, als ein vorausfahrender Opel Mokka an der Einmündung abbremste. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Wagen wurden keine Personen verletzt.

