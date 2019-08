Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt, Frutenhof) Wohnungsbrand in Einfamilienhaus

Freudenstadt (ots)

Am Freitagvormittag, gegen 10.30 Uhr, kam es in einem Einfamilienhaus im Turmweg zu einem Wohnungsbrand. Die Brandursache ist noch völlig unklar. Durch das Feuer wurde das Haus erheblich beschädigt und ist nicht mehr bewohnbar. Der Schaden dürfte sich zwischen 50.000 bis 100.000 Euro bewegen. Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen. Die Brandermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen. Auch Kriminaltechniker der Kriminalpolizei Rottweil sind am Brandort. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:



Michael Aschenbrenner

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-110

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell