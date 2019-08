Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Neuhausen ob Eck) Versuchter Einbruch in Firmengebäude - Zeugen gesucht

Neuhausen (ots)

In der Zeit von Montag, 26. Juni, bis Mittwoch, 28. August, hat ein unbekannter Täter mehrfach versucht, in ein Firmengebäude im Gewerbegebiet Filz einzubrechen. Der Täter versuchte mit verschiedenen Werkzeugen verriegelte Fenster des Gebäudes aufzuhebeln. Dies misslang jedoch und der Einbrecher ließ vom Objekt ab. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Täter machen kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07463 9961-0 beim Polizeiposten in Mühlheim zu melden.

