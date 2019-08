Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rietheim-Weilheim) Einbruch in Holzschuppen

Rietheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag in einen Holzschuppen am Rußberg eingebrochen. Gegen 13.30 Uhr vernahm eine Zeugin Stimmen und Geräusche aus Richtung des Schuppens. Gegen 20 Uhr wurde vom Besitzer die aufgebrochene Tür des Schuppens bemerkt. Der Schuppen war mit einem Schloss gesichert gewesen, welches mit einem Brecheisen entfernt geworden war. An dem Holzschuppen entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Gegenstände wurden keine entwendet.

