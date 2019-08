Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) Reifenstecher in der Kameralstraße - Zeugen gesucht

Oberndorf (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Donnerstag an einem in der Kameralstraße geparkten, weißen VW Polo einen Reifen zerstochen. Wer sachdienliche Hinweise zum Täter geben kann wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07423 8101-0 beim Polizeirevier in Oberndorf zu melden.

