Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Mofafahrer nach Unfall leicht verletzt

Rottweil (ots)

Drei Leichtverletzte hat ein Unfall zwischen zwei Mofas gefordert, der sich am Donnerstag, gegen 19 Uhr, auf der K5545 ereignet hat. Der 16-jährige Fahrer eines Mofas war mit seinem Mitfahrer auf der Kreisstraße aus Wellendingen in Richtung Neufra unterwegs. Als ein 17-Jähriger die beiden mit seinem Mofa überholte, touchierte dieser den das Fahrzeug der beiden Vorausfahrenden, wodurch es in der Folge zum Sturz der Beteiligten kam. Die Jugendlichen erlitten leichte Verletzungen und wurden in der Klinik ambulant versorgt. An den Mofas entstand minimaler Sachschaden.

